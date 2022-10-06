Больница Екатеринбурга стала победителем Всероссийского конкурса "Бережливое здравоохранение"

ДГКБ № 9 — единственное медучреждение, которое представило Свердловскую область. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Детская городская клиническая больница № 9 Екатеринбурга одержала победу в номинации "Лучшая практика организации работы процедурного кабинета".

ДГКБ № 9 представила на конкурсе проект "Оптимизация работы прививочного кабинета". Благодаря нему время ожидания вакцинации с момента записи до завершения процедуры не превышает 40 минут, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Это общая победа не только коллектива нашей больницы, но и всей системы здравоохранения Свердловской области. Внедрение бережливых технологий в медицинских организациях первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений работы уральских больниц, так как способствует повышению качества и доступности медпомощи пациентам", — пояснила заместитель главврача по первичной медико-санитарной помощи Стэлла Бурдакова.

Напомним, пилотный проект по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи "Бережливая поликлиника" стартовал в октябре 2016 года по инициативе Управления по внутренней политике Администрации Президента РФ. В нем участвуют более 6,5 тысяч организаций.

Всероссийский конкурс "Бережливое здравоохранение" проводится ежегодно. В этом году на участие было подано 393 заявки. В полуфинал вышли 157 конкурсантов, из них финалистами стали 25 больниц. ДГКБ № 9 — единственное медучреждение, которое представило Свердловскую область на заключительном этапе состязания и вошло в число 7 победителей.