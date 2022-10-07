За сутки в регионах России коронавирусом заболели 22 268 человек

В Свердловской области коронавирус за сутки выявили у 879 жителей. Фото: Павел Ворожцов

За сутки в регионах России зафиксировано 22 268 новых случаев коронавируса. Госпитализированы 2 025 человек с диагнозом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.

От коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа зарегистрировано 106 смертей в РФ. 39 573 россиянина вылечились от заболевания.

На Среднем Урале за сутки COVID-19 заразились 879 жителей. Из них 76 человек направили в больницы. 1 284 свердловчанина выздоровели.