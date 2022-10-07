Дышать полной грудью

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Рак, выявленный на ранних стадиях, уже не приговор, а хроническое заболевание, с которым вполне можно жить, не устают напоминать онкологи. Поэтому, чтобы ускорить процесс постановки диагноза в свердловском онкодиспансере открыли центр онкомаммологии. В него направляют пациентов, у которых была заподозрена опухоль молочных желез.

Ежегодно в Свердловской области опухоли молочной железы впервые выявляются примерно у двух тысяч человек. В последние годы благодаря повышению онконастороженности пациентов и врачей из поликлиник, все чаще удается выявлять эту патологию на ранних стадиях. В постановке диагноза, особенно онкологического, считают врачи, необходимы: скорость, чем быстрее тем лучше, и точность, поэтому в помощь докторам – современное оборудование, закупленное в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

– Кабинеты оборудованы цифровым маммографом и аппаратами УЗИ экспертного класса. Это позволяет достаточно быстро поставить диагноз. Кроме этого, задачей центра онкомаммологии является контроль диагностики рака молочной железы по всей Свердловской области. В больницу, где нет персонала или сломалось соответствующее оборудование, выезжают специальные автомобили, которые позволяют в любой территории сделать маммографию. И потом пациенты, если у них что-то заподозрили, попадают уже в центр онкомаммологии на прием, – рассказал главный врач свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах.

Подтверждается диагноз достаточно быстро: от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от ситуации. До открытия центра на то, чтобы обойти всех специалистов и сдать необходимые анализы, уходило две недели.

– Сейчас очень быстро, примерно за час. Всё как везде: записываетесь, приходите к определенному времени, электронная очередь на УЗИ либо на маммографию, если у врачей появляются какие-то вопросы к здоровью пациента, можно тут же обратиться к онкологу или к химиотерапевту. Я раз в полгода для своего спокойствия прохожу обследование, – поделилась впечатлениями пациентка центра онкомаммологии Елена Чернышева.

Елене есть с чем сравнивать, она давно наблюдается у специалистов. Еще перед поступлением в университет, при прохождении медкомиссии у нее обнаружилось уплотнение в груди. Долгие годы врачи говорили, что это доброкачественное образование. Все изменилось после рождения ребенка. Опухоль с 2–3 сантиметров резко увеличилась до размера кулака. Это было 4 года назад. Диагноз – рак молочной железы первой стадии, операция и лечение.

– Я вела здоровый образ жизни, была кормящей мамой, я не ждала никаких отрицательных результатов, у меня не было плохого самочувствия, а обследование показало, что опухоль стала злокачественной. Сейчас я официально в ремиссию еще не ушла, прохожу лечение, которое может продлиться еще лет пять. Просто принимаю таблетки, это та же самая химиотерапия. Лечение, которое сейчас назначено мне, обычно прописывается на срок от пяти до 10 лет, – говорит Елена.

Все женщины от 40 до 50 лет должны раз в два года делать маммографию, старше 50 лет – процедура показана ежегодно. Так как по статистике пик заболеваемости приходится на возраст от 60 до 80 лет.

– Первичной профилактики рака молочной железы не существует, но есть мероприятия, которые позволяют выявить заболевание на максимально ранней стадии. Обязательно делать маммографию в возрасте старше 40 лет, а до этого времени процедура показана, если появились жалобы со стороны молочных желез: узелки, как-то поменялась форма, втянулся сосок, деформировалась ареола, изменился цвет или тургор кожи, выделения из соска. Все это должно быть не поводом для паники, а поводом для обращения к врачу, – говорит заведующий онкологическим отделением №7 СООД Дмитрий Белых.

Обследоваться можно в районной поликлинике, и если там что-то заподозрят, то пациента направят уже в центр онкомаммологии для детального обследования. Специалисты центра особенно гордятся новым цифровым маммографом.

– Маммография – это золотой стандарт диагностики онкологических заболеваний. Мы видим все новообразования, включая те, что не покажет УЗИ. Наш цифровой маммограф разработан женщинами, у него много функций, которые позволяют нам более точно диагностировать заболевания. К тому же у него более щадящая компрессия, исследование происходит безболезненно. Женщины удивляются, как так по месту жительства прижимают грудь до слез, до красноты, а здесь всё хорошо и не больно, – рассказала врач-рентгенолог Мария Бородина.

После аппаратного обследования железы пациенты получают консультацию онколога и при необходимости здесь же в центре сдают биопсию. Частичку опухолевой ткани берут под местной анестезией для углубленного исследования.

– Очень хорошо, что у нас есть возможность сделать биопсию в тот же день, когда обратилась пациентка, то есть в кратчайшие сроки. Именно гистологическое заключение нам дает право говорить, доброкачественное или злокачественное образование, поставить четко диагноз и быстрее начать лечение, – говорит врач-онколог Анастасия Андреева.

Ежегодно диагностику в Центре онкомаммологии Свердловского онкодиспансера будут проходить более 4 тысяч жителей Свердловской области.

По статистике примерно в 80 % выявленных злокачественных опухолей женщина сама заметила какие-то изменения. Поэтому важно ежемесячно осматривать свою грудь, напоминает врач. Чаще проводить самодиагностику не стоит, в этом случае легко пропустить изменения. Каждая женщина должна, раздевшись по пояс, осмотреть молочные железы: – с опущенными руками – с поднятыми руками – в двух положениях (лежа и стоя) – Она может заметить какие-то ямочки, или руки поднимает, и вся железа поднимается, но какие-то участки западают, этот симптом характерен именно тогда, когда женщина поднимает руки. Или в душе, когда женщина моется, она ведь может молочные железы пропальпировать, тем более, когда намылилась, легко скользят руки. Вообще, если что-то не нравится, не надо стесняться, не надо бояться, надо все предрассудки отставить в сторону и просто прийти к врачу, – рассказал Дмитрий Белых.