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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 октября 2022, 13:30

COVID-19 выявлен еще у 882 жителей Свердловской области

коронавирус

В России за сутки вылечили 38 289 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 882 новых случая ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 529 178.

Выздоровели за все время 506 980 свердловчан, в том числе 1 252 — за последние сутки. Госпитализировали еще 95 человек. С начала пандемии скончалось 10 828 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 20 571 гражданину. За все время зарегистрировали 21 184 513 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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