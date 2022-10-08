COVID-19 выявлен еще у 882 жителей Свердловской области

В России за сутки вылечили 38 289 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 882 новых случая ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 529 178.

Выздоровели за все время 506 980 свердловчан, в том числе 1 252 — за последние сутки. Госпитализировали еще 95 человек. С начала пандемии скончалось 10 828 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 20 571 гражданину. За все время зарегистрировали 21 184 513 случаев, сообщает федеральный оперштаб.