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9 октября 2022, 13:10

За сутки коронавирус выявили у 18 819 россиян

  Валерия Белякова
Коронавирус

За сутки коронавирусом в Свердловской области заболели 886 человек. Фото: Галина Соловьева

В регионах России за сутки зафиксировали 18 819 новых заболевших коронавирусом. В больницы направлены 1 017 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Число выздоровевших за стуки превысило количество заразившихся. От COVID-19 вылечились 28 793 россиянина. Зарегистрировано 102 смерти.

В Свердловской области за прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 886 человек. Госпитализированы 15 жителей Среднего Урала. Скончался 1 пациент. Выздоровели 1 188 свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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