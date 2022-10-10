За сутки на Среднем Урале заболели коронавирусом 889 человек

За сутки в России госпитализировали 724 человека. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявили 889 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 530 953.

Выздоровели за все время 509 009 свердловчан, в том числе 841 — за последние сутки. Госпитализировали еще 34 человека. С начала пандемии скончалось 10 829 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 15 661 гражданину. За все время зарегистрировали 21 218 993 случая, сообщает федеральный оперштаб.