Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 октября 2022, 13:19

За сутки на Среднем Урале заболели коронавирусом 889 человек

машина скорой помощи

За сутки в России госпитализировали 724 человека. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявили 889 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 530 953.

Выздоровели за все время 509 009 свердловчан, в том числе 841 — за последние сутки. Госпитализировали еще 34 человека. С начала пандемии скончалось 10 829 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 15 661 гражданину. За все время зарегистрировали 21 218 993 случая, сообщает федеральный оперштаб.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.10.2022, 14:15 / Общество
Евгений Куйвашев наградил лучших налогоплательщиков Свердловской области
10.10.2022, 14:05 / Политика
Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства при частичной мобилизации
10.10.2022, 13:40 / Общество
В Уральском медуниверситете открыли "цифровую кафедру"
10.10.2022, 13:19 / Общество
За сутки на Среднем Урале заболели коронавирусом 889 человек
10.10.2022, 13:00 / Общество
Мобилизованные с Урала и из Сибири продолжают тренировки в зоне СВО. Видео