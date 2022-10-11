Коронавирусом заболели еще 958 свердловчан

Всего в стране за сутки выявили 13 970 случаев коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявили 958 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 531 911.

Выздоровели за все время 509 826 свердловчан, в том числе 817 — за последние сутки. Госпитализировали еще 193 человек. С начала пандемии скончался 10 831 пациент с подтвержденным диагнозом (+2 за сутки).

В России за сутки COVID-19 выявили у 13 970 граждан. За все время зарегистрировали 21 232 963 случая, сообщает федеральный оперштаб.