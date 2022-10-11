Медикам Среднего Урала возместят затраты на командировки в ДНР и ЛНР

Компенсируют в том числе затраты на проезд, съем жилья и суточные расходы. Фото: Павел Ворожцов

Министерство здравоохранения Свердловской области возместит медицинским учреждениям затраты на командировки сотрудников в Луганскую и Донецкую народные республики. Приказ минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, размер субсидии будет определяться исходя из количества дней и численности сотрудников, направленных в командировку. В компенсацию также будут включены затраты на проезд, съем жилого помещения и суточные расходы.

Для получения компенсации медучреждениям необходимо направить в областной минздрав пояснительную записку, справку об отсутствии налоговых задолженностей, пеней и штрафов по ним, а также документы из бухгалтерии, подтверждающие, что у организации нет долгов перед региональным бюджетом по возврату других субсидий. Министерство рассмотрит материалы, на их основании примет решение о выделении или отказе о предоставлении компенсационных выплат.

Напомним, медики из Донецкой и Луганской народных республик проходят в Свердловской области курсы повышения квалификации, в этом им помогают педагоги Уральского государственного медицинского университета.