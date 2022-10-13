В регионах России выявили 15 477 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 1 022 жителя. Фото: Галина Соловьева

За сутки в регионах России COVID-19 выявили у 15 477 человек. Из них госпитализировано 1 825, сообщает новые данные статистики федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа в РФ подтвержден 101 летальный исход от коронавируса. Выздоровели 30 793 человека.

В Свердловской области за сутки коронавирусной инфекцией заболели 1 022 жителя. В больницы направлены 111 человек, 2 пациента скончались. 1 636 свердловчан вылечились от COVID-19.