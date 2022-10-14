За сутки коронавирус выявили у 14 736 россиян

За сутки на Среднем Урале коронавирус выявили у 1 092 жителей. Фото: Галина Соловьева

За сутки в РФ зарегистрировали 14 736 новых случаев COVID-19. В больницы направлены 1 750 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

Также за прошедшие 24 часа в регионах России зафиксированы 99 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Полностью вылечились 14 736 человек.

В Свердловской области COVID-19 за сутки заболели 1 092 жителя. Скончались 2 человека. Госпитализированы 94 пациента. Выздоровели 1 638 свердловчан.