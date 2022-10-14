Опубликован новый график вакцинации в торговых центрах Среднего Урала

Сейчас за один поход в пункт вакцинации можно привиться сразу от гриппа и COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области составлен новый график вакцинации в торговых центрах. Прививочные кабинеты будут работать в девяти городах и одном поселке.

Пункты вакцинопрофилактики продолжат работать в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте, Качканаре, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Ирбите, Сысерти, Краснотурьинске и поселке Бисерть, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сделать прививки жители могут без предварительной записи, для этого с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Медики рекомендуют не откладывать иммунизацию. Сейчас за один поход в пункт вакцинации можно привиться сразу от гриппа и COVID-19.

"Благодаря вакцине сейчас идут уже более легкие формы вируса. Коронавирус незначительно мутирует, но не переходит в агрессивный штамм. Поэтому я призываю свердловчан сделать прививку против COVID-19 и гриппа", — сказал главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

График работы выездных пунктов вакцинации с 14 по 20 октября 2022 года Екатеринбург ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 19 октября с 15:00 до 18:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00. Нижний Тагил Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8а) – 19 октября с 15:00 до 18:00. Асбест ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) – 14 октября с 14:00 до 18:00, 15 октября с 10:00 до 14:00. Качканар ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7б) — 15 октября с 10:00 до 15:00. Сухой Лог ДК "Кристалл" (ул. Юбилейная, 2) – 14 октября с 8:30 до 12:00, с 17 по 20 октября с 8:30 до 12:00. Ирбит Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) – 18 октября с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) – 20 октября с 9:00 до 14:00. Каменск-Уральский ТЦ "Кировский" (ул. Каменская, 79) – 14 и 15 октября с 11:00 до 15:00. Сысерть ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) – 20 октября с 10:00 до 13:00. Краснотурьинск ТЦ "Столичный" (ул. Ленинского Комсомола, 21) – 14 октября с 12:00 до 18:00, с 17 по 20 октября с 12:00 до 18:00. Поселок Бисерть ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская, 17) – 15 октября с 9:00 до 15:00.

Напомним, сегодня стало известно, что жители Среднего Урала смогут сделать прививку против коронавируса интраназальным способом.