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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 октября 2022, 18:20

Опубликован новый график вакцинации в торговых центрах Среднего Урала

  Валерия Белякова
Пункт вакцинации

Сейчас за один поход в пункт вакцинации можно привиться сразу от гриппа и COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области составлен новый график вакцинации в торговых центрах. Прививочные кабинеты будут работать в девяти городах и одном поселке.

Пункты вакцинопрофилактики продолжат работать в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте, Качканаре, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Ирбите, Сысерти, Краснотурьинске и поселке Бисерть, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сделать прививки жители могут без предварительной записи, для этого с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Медики рекомендуют не откладывать иммунизацию. Сейчас за один поход в пункт вакцинации можно привиться сразу от гриппа и COVID-19.

"Благодаря вакцине сейчас идут уже более легкие формы вируса. Коронавирус незначительно мутирует, но не переходит в агрессивный штамм. Поэтому я призываю свердловчан сделать прививку против COVID-19 и гриппа", — сказал главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

График работы выездных пунктов вакцинации с 14 по 20 октября 2022 года

Екатеринбург

  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 19 октября с 15:00 до 18:00;
  • ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 14 октября с 14:00 до 18:00, 20 октября с 10:00 до 14:00.

Нижний Тагил

  • Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8а) – 19 октября с 15:00 до 18:00.

Асбест

  • ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) – 14 октября с 14:00 до 18:00, 15 октября с 10:00 до 14:00.

Качканар

  • ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7б) — 15 октября с 10:00 до 15:00.

Сухой Лог

  • ДК "Кристалл" (ул. Юбилейная, 2) –  14 октября с 8:30 до 12:00, с 17 по 20 октября с 8:30 до 12:00.

Ирбит

  • Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) – 18 октября с 9:00 до 14:00;
  • Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) – 20 октября с 9:00 до 14:00.

Каменск-Уральский

  • ТЦ "Кировский" (ул. Каменская, 79) – 14 и 15 октября с 11:00 до 15:00.

Сысерть

  • ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) – 20 октября с 10:00 до 13:00.

Краснотурьинск

  • ТЦ "Столичный" (ул. Ленинского Комсомола, 21) – 14 октября с 12:00 до 18:00, с 17 по 20 октября с 12:00 до 18:00.

Поселок Бисерть

  • ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская, 17) – 15 октября с 9:00 до 15:00.

    Напомним, сегодня стало известно, что жители Среднего Урала смогут сделать прививку против коронавируса интраназальным способом.

    Областная газета Свердловской области

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