На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 1 102 новых пациента с COVID-19

По всей стране было госпитализировано 1 657 пациентов. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в России подтверждено 13 384 случая заболевания коронавирусом, из которых 1 102 приходится на Свердловскую область. По всей стране было госпитализировано 1 657 пациентов.

В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировали по 911 новых зараженных, а в Московской области — 412.

С начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 21 292 200 случаев заболевания, из которых 20 585 404 завершились выздоровлением. За последние сутки победить инфекцию смогли 26 130 человек, скончались 98 пациентов.

На Среднем Урале госпитализировали еще 77 человек, а 1 649 пациентов выздоровели. Напомним, сутками ранее в Свердловской области заболели 1 092 жителя.