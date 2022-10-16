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16 октября 2022, 13:17

Еще 1 109 жителей Среднего Урала заболели коронавирусом

коронавирус

Из больниц выписали еще 18 441 россиянина. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 1 109 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 537 245.

Выздоровели за все время 517 629 свердловчан, в том числе 1 381 — за последние сутки. Госпитализировали еще 6 человек. С начала пандемии скончалось 10 836 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 12 354 гражданам. За все время зарегистрировали 21 304 554 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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