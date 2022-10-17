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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 октября 2022, 13:32

COVID-19 подхватили в России еще 10 403 человека

Врач

В Москве заразились 676 человек. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 10 403 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 895 приходится на Свердловскую область — это самый высокий показатель среди регионов страны.

В Москве заразились 676 человек, в Санкт-Петербурге — 709, а в Московской области — 217.

С начала пандемии в стране выявили 21 314 957 пациентов с ковидом, 20 618 358 из которых выздоровели. За последние 24 часа госпитализировано 604 россиянина, 14 513 пациентов выписаны, 92 человека скончались. 

В Свердловской области в больницы доставили 10 инфицированных, 817 человек смогли победить ковид, 2 умерли. Напомним, сутками ранее на Среднем Урале зарегистрировали 1 109 новых зараженных.

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Областная газета Свердловской области

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