COVID-19 подхватили в России еще 10 403 человека

В Москве заразились 676 человек. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 10 403 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 895 приходится на Свердловскую область — это самый высокий показатель среди регионов страны.

В Москве заразились 676 человек, в Санкт-Петербурге — 709, а в Московской области — 217.

С начала пандемии в стране выявили 21 314 957 пациентов с ковидом, 20 618 358 из которых выздоровели. За последние 24 часа госпитализировано 604 россиянина, 14 513 пациентов выписаны, 92 человека скончались.

В Свердловской области в больницы доставили 10 инфицированных, 817 человек смогли победить ковид, 2 умерли. Напомним, сутками ранее на Среднем Урале зарегистрировали 1 109 новых зараженных.