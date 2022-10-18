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18 октября 2022, 13:57

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 804 жителей

  Валерия Белякова
Знак биологической опасности

За сутки в РФ выявлено 9 474 новых случая коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

804 жителя Свердловской области за сутки заболели коронавирусом. 152 человека госпитализированы, сообщает новые данные статистики федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале от COVID-19 вылечились 633 пациента.

Всего за сутки, по данным оперштаба, в регионах России выявлено 9 474 новых случая коронавирусной инфекции. 91 человек скончался. В больницы направлены 1 937 пациентов. 20 252 жителя выздоровели.

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Областная газета Свердловской области

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