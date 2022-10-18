Нижнему Тагилу укрепляют медицину

До отмены крепостного права Демидовская больница содержалась исключительно за счёт Демидовых. Затем финансирование стало паевым: часть суммы жертвовали хозяева, остальное – за счёт рабочих, проходивших лечение. Фото: Станислав Пискарев

В Нижнем Тагиле капитально ремонтируют сразу несколько медицинских учреждений. В горбольнице № 4 идет перепланировка помещений в отделении анестезиологии и реанимации, ремонтируется поликлиника. Обновляются корпуса четырех детских поликлиник. А на днях начались ремонтные работы в Демидовской горбольнице – старейшей в городе.

С фамильным гербом

В Демидовской больнице с октября стартовал капитальный ремонт главного корпуса поликлиники по улице Горошникова. Двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле ампир было построено в 1825 году правнуком основателя династии уральских промышленников Никиты Демидова – Николаем. Именно с этого здания началась история нижнетагильской медицины, сегодня оно является памятником культурного наследия.

По данным портала «ТагилСити», до 1970-х годов капитального ремонта в главном корпусе поликлиники не было, хотя пациенты туда шли нескончаемым потоком. К 1975 году в здании заменили деревянные конструкции на бетонные, ликвидировали печное отопление, обновили кровлю, а также снесли один из флигелей, где когда-то размещался приют для одиноких стариков. С тех пор к нему, можно сказать, не притрагивались.

В этом году, благодаря участию города в программе по модернизации первичного звена здравоохранения, на капремонт учреждения было выделено почти 90 млн рублей из федерального бюджета. В главном корпусе поликлиники начались работы: строители будут менять кровлю и окна, все коммуникации, укреплять межэтажные перекрытия, ремонтировать врачебные кабинеты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, исторический фасад здания восстановят в первозданном виде, включая лепнину, карнизы, облицовку, а также фамильный герб рода Демидовых.

– Лицензия подрядной организации включает в себя работу с памятниками архитектуры, у специалистов имеется соответствующий опыт. Здание, которое действительно очень красиво, будет не только бережно отреставрировано, но и приведено в соответствие всем современным требованиям медицины, – сообщил главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Поликлиника Демидовской больницы обслуживает более 15 тысяч тагильчан, ежедневно ее посещают 250 пациентов. На время ремонта главного корпуса медперсонал будет работать в прилегающих флигелях, объем и качество медицинской помощи при этом не пострадают, говорят в больнице. Ремонтные работы планируется завершить к середине 2023 года.

К слову, летом этого года в Демидовской больнице отремонтировали отделение гинекологии. Решение о выделении средств в сумме 18,2 млн рублей принял областной министр здравоохранения Андрей Карлов в ходе визита в медучреждение. Кроме того, в больнице обновили отделение кардиологии и закупили туда новое оборудование – кардиомониторы и кровати с пультом управления.

Ремонт спустя семь десятилетий

В горбольнице № 4 завершается капремонт в отделении анестезиологии и реанимации, начатый в июле. Областной минздрав выделил на это 32 млн рублей.

– Наша больница является многопрофильным учреждением, которое оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь жителям Горнозаводского управленческого округа. В отделении анестезиологии и реанимации проходят лечение более 800 пациентов и проводятся пять тысяч операций ежегодно, а оно не ремонтировалось с 1955 года. Мы очень рады, что эта проблема наконец-то разрешилась, – поделился главный врач учреждения Константин Аникин.

Строители заменили сантехнику и электрику, напольные покрытия, окна и двери, выполнили перепланировку помещений. Благодаря этому у врачей появилась предоперационная комната, а раньше они заходили в оперблок прямо из коридора. Увеличилась в размерах и палата реанимации – теперь она может вмещать сразу десять пациентов. Как сообщила нижнетагильская телекомпания «Телекон», в отделение поступило новое оборудование – ангиограф.

– Это такая большая рентгеновская установка, которая позволяет проводить в режиме реального времени оперативное вмешательство на каких-то полых органах, сосудах. Теперь мы сможем постепенно уходить от открытых операций, используя только малоинвазивные технологии, – рассказал заведующий хирургической службой горбольницы № 4, сердечно-сосудистый хирург Никита Никешин.

В период ремонта лечебный процесс в отделении не прекращался: доставка стройматериалов шла по специально оборудованным переходам, а кабинеты изолировались перегородками, чтобы не мешать работе докторов. Сейчас подрядчики заканчивают внутреннюю отделку помещений.

Также в этом году отремонтировали поликлинику горбольницы № 4 по улице Металлургов. Как пишет городской портал «TagilCity», строители восстанавливали козырек здания и подвальные помещения, меняли коммунальные сети, двери и окна. Расходы на ремонт составили 19 млн рублей, средства выделил региональный минздрав.

Инвестиции в детство

У Детской городской больницы – шесть поликлиник, и они тоже ремонтируются, рассказали в пресс-службе мэрии. Поликлинику по улице Балакинской обновили в прошлом году, поликлиники по улицам Черных, Окунева, Тагилстроевской и Победы встали на ремонт в этом году. Учреждения обслуживают маленьких пациентов всего Горнозаводского управленческого округа и не закрываются на период ремонтных работ. В следующем году планируется капремонт поликлиники по улице Карла Маркса, на ее ветхое состояние тагильчане неоднократно жаловались в СМИ и соцсетях.

Общая стоимость восстановления детских поликлиник превышает 100 млн рублей. В зданиях меняется все – от кровли, окон и вентиляции до напольных покрытий и отделки стен. Помещения перепланируются, дабы избежать большого скопления людей. Так, в поликлинике по улице Тагилстроевской участковые педиатры и узкие специалисты будут работать на разных этажах для удобства детей и родителей.

Как сообщил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов, в этой же поликлинике капитально отремонтируют бассейн, который был закрыт год назад из-за неудовлетворительного санитарного состояния. После ремонта в бассейне возобновятся занятия для беременных и мам с детьми.

При поддержке президента К 2025 году в Нижнем Тагиле планируется построить Детскую многопрофильную больницу, сообщил глава города Владислав Пинаев. Медицинское учреждение с новейшим оборудованием будет обслуживать более 135 тысяч детей, подготовка проекта уже идет. Ранее в городе пытались возвести подобное учреждение (в микрорайоне «Муринские пруды» и за госпиталем имени Владислава Тетюхина), но из-за нехватки финансирования стройплощадки пришлось законсервировать. Ситуация изменилась весной этого года, когда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи попросил главу государства поддержать данный проект, назвав его острой необходимостью для второго по величине города в Свердловской области. Президент одобрил инициативу главы региона. Финансовую помощь в разработке проекта окажет ЕВРАЗ: в июле компания заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила, она планирует вложить в развитие города 4,2 млрд рублей. Часть этих средств пойдет на проект Детской многопрофильной больницы, а также на закупку современного оборудования в другие тагильские медучреждения.