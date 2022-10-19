На Среднем Урале изменят областной закон для сохранения льгот

В Заксобрании Свердловской области приведут региональное законодательство в соответствие с федеральным. Фото: Галина Соловьева

Свердловское Заксобрание внесет изменения в региональное законодательство, чтобы сохранить меры социальной поддержки льготникам. Речь идет о 18 статье областного закона "Об охране здоровья граждан в Свердловской области".

С 1 января 2023 года в РФ начнет работу Фонд пенсионного и социального страхования. Он объединит две структуры: Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Для того чтобы жители Среднего Урала продолжили получать меры соцподдержки, которые компенсируются фондом соцстрахования, необходимо региональное законодательство привести в соответствие с федеральным, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Поскольку в статье 18 закона Свердловской области "Об охране здоровья граждан в Свердловской области" речь идет о Фонде социального страхования Российской Федерации, в эту статью необходимо внести соответствующие изменения", — уточнила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Таким образом в статье закона изменится формулировка. Фонд социального страхования заменят на Фонд пенсионного и социального страхования.

Отметим, согласно 18 статье регионального закона определены категории граждан, которые имеют право на получение определенных льгот. Среди них изготовление и ремонт зубных протезов, протезно-ортопедических изделий, предоставление слуховых аппаратов и иных средств.

Напомним, в июле 2022 года Владимир Путин подписал закон об объединении ФСС и ПФР.