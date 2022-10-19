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19 октября 2022, 13:23

Коронавирусом заболели еще 737 свердловчан

коронавирус

В России за сутки выздоровели 20 859 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 737 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 539 681.

Выздоровели за все время 520 203 свердловчанина, в том числе 1 097 — за последние сутки. Госпитализировали еще 69 человек. С начала пандемии скончалось 10 839 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 10 656 гражданам. За все время зарегистрировали 21 335 087 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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