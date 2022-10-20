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20 октября 2022, 13:15

За сутки коронавирус подхватили 696 свердловчан

коронавирус

Накануне сообщалось о 737 заболевших за сутки в регионе. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявили 696 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 540 377.

Выздоровели за все время 521 209 свердловчан, в том числе 1 006 — за последние сутки. Госпитализировали еще 79 человек. С начала пандемии скончался 10 841 пациент с подтвержденным диагнозом (+2 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 10 067 гражданам. За все время зарегистрировали 21 345 154 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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