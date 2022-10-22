На Среднем Урале выявили 458 новых заболевших коронавирусом

В Свердловской области выявили 458 новых случаев заболевания коронавирусом. В больницы за сутки направлены 83 человека.
По данным федерального оперативного штаба, за прошедшие 24 часа на Среднем Урале не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Выздоровели 739 свердловчан.
В регионах РФ за сутки выявлено 9 348 ковидных больных. Из них госпитализировано 1 466 человек. Скончались 90 пациентов. Вылечились от коронавируса 15 035 россиян.
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