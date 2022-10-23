По всей России за сутки выявили 8 672 случая заражения коронавирусом

В больницы за день доставили 662 пациента. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие 24 часа в России лабораторно подтвердили 8 672 новых случая заболевания ковидом, из которых 387 выявили в Свердловской области. В больницы доставили 662 пациента.

В Москве зарегистрировали еще 756 заболевших граждан, в Санкт-Петербурге — 536, а в Московской области — 258.

С начала пандемии в России выявлено 21 372 935 случаев заболевания ковидом, из них 20 719 106 завершились выздоровлением. За прошедший день победить инфекцию смогли 10 578 россиян, 88 человек умерли.

На Среднем Урале госпитализировали с COVID-19 еще 9 пациентов, вылечились 570 свердловчан, 2 скончались. Напомним, что днем ранее в Свердловской области выявили 458 новых заболевших коронавирусом.