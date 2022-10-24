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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 октября 2022, 14:12

Врачи четырех свердловских медучреждений спасли пациента с гематомой головного мозга

  Валерия Белякова
Вертолет центра медицины катастроф

Пациента с обширной гематомой госпитализировали в Екатеринбург на вертолете. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Режа, Артемовского и Екатеринбурга спасли пациента, у которого обнаружили обширную гематому головного мозга. 50-летнего жителя Режа оперативно госпитализировали в столицу Свердловской области. 

Патологию у мужчины заподозрили медики скорой помощи, приехав по вызову. Пациента из Режа доставили в Артемовскую ЦРБ для проведения компьютерной томографии. Исследование КТ подтвердило опасения врачей. У больного была выявлена внутричерепная гематома размером 100 миллиметров. 

"Нейрохирурги ТЦМК посредством телемедицины незамедлительно проанализировали снимки КТ — сложность необходимого хирургического вмешательства требовала перегоспитализации пациента в клинику более высокого уровня", — рассказал заведующий нейрохирургическим реанимационно-консультативным Центром медицины катастроф Свердловской области Антон Пьянков.

Для доставки пациента в Екатеринбург был задействован вертолет. Двухчасовую операцию по удалению гематомы провели врачи ЦГКБ № 23. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Через несколько дней больного перевезли для дальнейшего лечения в стационар Артемовской ЦРБ. 

"Благодаря отработанной в Свердловской области системе экстренной медицинской помощи и оснащению медучреждений малых городов высокоточным диагностическим оборудованием врачи каждый день спасают жизни наших земляков. Большую роль в этом играет фактор времени — его мы сводим к минимуму при помощи Центра медицины катастроф. Развитие санитарной авиации является приоритетом для руководства региона и лично губернатора Евгения Куйвашева", — отметил и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Напомним, хирурги екатеринбургской детской больницы № 9 первыми в УрФО начали лечить глубокие ожоги у маленьких пациентов в первые часы после получения травмы. 

Областная газета Свердловской области

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