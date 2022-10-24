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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 октября 2022, 13:51

В регионах РФ за сутки коронавирус нашли у 7 329 жителей

  Валерия Белякова
Очередь на вакцинацию

На Среднем Урале COVID-19 за сутки заболели 337 жителей. Фото: Павел Ворожцов

7 329 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в регионах России. 89 человек скончались, сообщает обновленные данные федеральный оперативный штаб. 

475 россиян с диагнозом COVID-19 госпитализированы. 8 329 человек выздоровели. 

В Свердловской области за прошедшие 24 часа коронавирусную инфекцию выявили у 337 жителей. 16 человек направлены в стационары. Зафиксировано 2 случая смерти. Число выздоровевших за сутки превысило количество заразившихся и составило 428 свердловчан. 

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Областная газета Свердловской области

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