В регионах РФ за сутки коронавирус нашли у 7 329 жителей

На Среднем Урале COVID-19 за сутки заболели 337 жителей. Фото: Павел Ворожцов

7 329 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в регионах России. 89 человек скончались, сообщает обновленные данные федеральный оперативный штаб.

475 россиян с диагнозом COVID-19 госпитализированы. 8 329 человек выздоровели.

В Свердловской области за прошедшие 24 часа коронавирусную инфекцию выявили у 337 жителей. 16 человек направлены в стационары. Зафиксировано 2 случая смерти. Число выздоровевших за сутки превысило количество заразившихся и составило 428 свердловчан.