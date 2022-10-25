На Среднем Урале привили от гриппа больше миллиона человек

На Среднем Урале прививку от гриппа получили 1 107 890 человек. Данные сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Охват населения вакцинацией в регионе составляет 25,8%. В сезоне 2022/2023, по прогнозам эпидемиологов, будут доминировать штаммы гриппа:
A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09;
A/Darwin/9/2021 (H3N2);
B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);
B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
Именно эти виды штаммов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует включать в состав трехвалентной вакцины против гриппа. По данным Роспотребнадзора, в отдельные эпидсезоны вирус гриппа В линии Yamagata составлял примерно половину циркулирующих штаммов, поэтому для защиты была разработана четырехвалентная вакцина. В нее были добавлены дополнительные антигены.
Напомним, в Свердловской области продолжается иммунизация населения против гриппа. Рост ОРВИ на Среднем Урале ожидают к концу ноября.