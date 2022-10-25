C 2023 года в России начнут действовать новые правила проверки водителей на алкоголь

Проверка водителей на алкоголь должна проводиться в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Они начнут действовать в РФ с 1 марта 2023 года.

Согласно изменениям, теперь проверять водителя на состояние алкогольного опьянения можно в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Основанием для инспектора могут служить несколько факторов, среди них неустойчивое поведение, запах алкоголя изо рта, нарушение речи, резкое изменение кожных покровов. Освидетельствование на месте проводится с помощью утвержденных средств измерений.

"Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха", — уточняется в опубликованном документе на официальном интернет-портале правовой информации.

В случае отказа от освидетельствования водитель направляется в медицинское учреждение для сдачи анализов. Эта мера применяется также, если автомобилист не согласен с результатами проверки на месте.

Напомним, ранее в правила дорожного движения РФ были внесены изменения в отношении использования электросамокатов. Им присвоен особый статус средств индивидуальной мобильности.