В свердловском онкоцентре для детей появилось новое оборудование для выявления раковых клеток

Высокоточное оборудование позволяет врачам корректировать интенсивность лечения у детей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Центре детской онкологии и гематологии свердловской ОДКБ начали применять прибор, который позволяет выявить одну раковую клетку среди миллиона здоровых. С помощью оборудования проводятся высокоточные анализы.

Исследования помогают врачам скорректировать интенсивность лечения детей с онкологическими заболеваниями, в ходе химиотерапии или после пересадки костного мозга определять точную скорость гибели злокачественных клеток, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Благодаря этим приборам мы сможем точно понимать, каким пациентам нужно сверхинтенсивное лечение, а каким — нет. Это очень важно для своевременного отбора кандидатов на трансплантацию костного мозга", — отметил заведующий лабораторией молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии ОДКБ, доктор медицинских наук Григорий Цаур.

С помощью высокоточных аппаратов в одной клетке оцениваются одновременно 12–13 параметров. Благодаря этому врачам удается более точно составить характер опухоли и найти из миллиона одну раковую клетку.

"Новое оборудование является одним из наиболее совершенных приборов для выявления остаточных опухолевых клеток, оно оснащено четырьмя лазерами, проводит дифференцировку и разделение опухолевых клеток", — рассказал Григорий Цаур.

В приобретении нового оборудования для Центра детской онкологии и гематологии помогли в благотворительном фонде "Дети России". Технологическое обновление медучреждения проходит за счет фандрайзинга. Средства на приобретение оборудования собирают благотворители со всей России. За несколько лет меценаты пожертвовали 14 млн рублей. Среди крупных благотворителей детского онкоцентра — УГМК и хоккейный клуб "Автомобилист".

Напомним, врачи Екатеринбурга первыми в УрФО начали лечить глубокие ожоги у детей в первые часы получения травмы.