Коронавирусом в Свердловской области заразились 336 человек

На Среднем Урале за сутки выздоровели 342 человека. Фото: Галина Соловьева

В России COVID-19 за последние сутки подхватили 6 578 человек, из которых 336 приходится на Средний Урал. В больницы по всей стране доставили 1 576 пациентов.

В Москве лабораторно подтвердили 501 нового зараженного, в Санкт-Петербурге — 464, а в Московской области — 85.

За сутки побороть болезнь смогли 12 912 россиян, при этом 84 человека скончались. С начала пандемии в РФ было зарегистрировано 21 386 842 случая заражения коронавирусом и 20 740 347 фактов выздоровления.

В Свердловской области за последний день госпитализировали 87 пациентов с ковидом, 342 человека выздоровели, жертв инфекции нет. Напомним, сутками ранее на Среднем Урале COVID-19 подхватили 337 человек.