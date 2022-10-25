Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 октября 2022, 13:34

Коронавирусом в Свердловской области заразились 336 человек

Девушка в маске

На Среднем Урале за сутки выздоровели 342 человека. Фото: Галина Соловьева

В России COVID-19 за последние сутки подхватили 6 578 человек, из которых 336 приходится на Средний Урал. В больницы по всей стране доставили 1 576 пациентов.

В Москве лабораторно подтвердили 501 нового зараженного, в Санкт-Петербурге — 464, а в Московской области — 85.

За сутки побороть болезнь смогли 12 912 россиян, при этом 84 человека скончались. С начала пандемии в РФ было зарегистрировано 21 386 842 случая заражения коронавирусом и 20 740 347 фактов выздоровления.

В Свердловской области за последний день госпитализировали 87 пациентов с ковидом, 342 человека выздоровели, жертв инфекции нет. Напомним, сутками ранее на Среднем Урале COVID-19 подхватили 337 человек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.10.2022, 20:35 / Спорт
В Екатеринбурге скончался известный тренер по биатлону Владимир Путров
25.10.2022, 19:38 / Общество
Глава Березовского ГО рассказал о мошенниках, которые обманывают родственников мобилизованных
25.10.2022, 18:17 / Общество
Два ключевых региона УрФО свяжет "Орлан"
25.10.2022, 17:59 / Общество
Мособлсуд оставил в силе приговор баскетболистке Бриттни Грайнер
25.10.2022, 17:09 / Общество
В Госдуме предложили заморозить плату за обучение в вузах для детей участников СВО