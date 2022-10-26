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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 октября 2022, 16:39

В России выявили два новых варианта коронавируса

коронавирус

Всплеска заболеваемости не ожидается. Фото: Павел Ворожцов

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, один из обнаруженных вариантов — подвид штамма "омикрон" под названием "цербер".

"На прошедшей неделе мы выявили два новых для России геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")", — передает слова главы ведомства РИА Новости.

Анна Попова также отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабилизируется — пятую неделю подряд наблюдается снижение числа заболевших COVID-19. Прогнозов "резкого угрожающего роста нет".

Тем не менее глава Роспотребнадзора допустила подъем заболеваемости к концу осени. При этом подчеркнула, что никаких оснований для введения ограничительных мер нет.

Добавим, к середине октября "цербер" был выявлен почти в 30 странах.

Ранее свердловские медики призвали жителей активно прививаться от гриппа и коронавируса. По данным эпидемиологов, в конце ноября на Среднем Урале ожидается увеличение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

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