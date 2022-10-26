Средний Урал получит федеральные деньги на повышение зарплат медработников

Правительство РФ выделяет регионам 58,5 млрд рублей на повышение зарплат медработников. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловскую область поступит межбюджетный трансферт в размере 1,6 миллиарда рублей на повышение зарплат медицинских работников. Бюджетные ассигнования выделяются и другим регионам России по решению Правительства РФ.

"Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц и поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", — сообщил сегодня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства на увеличение заработной платы медработников выделяются из резервного фонда страны. В общей сложности в регионы направят 58,5 миллиардов рублей.

По данным Минэкономразвития РФ, в течение года средняя ежемесячная заработная плата в стране увеличится на 11,5%. Согласно майским указам Президента, зарплата фельдшеров и медсестер должна равняться средней по региону, у врачей она должна быть выше в 2 раза.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на 4% подняли оклады сотрудникам ряда муниципальных учреждений.