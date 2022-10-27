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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 октября 2022, 12:22

В Екатеринбурге перенесены хоккейные матчи из-за отравления игроков МХЛ

  Валерия Белякова
Блюдо в ресторане

Хоккеисты нижнекамского "Реактора" могли отравиться в ресторане отеля. Фото: Алексей Кунилов

Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора выясняет причины отравления пяти спортсменов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) команды "Реактор" из Нижнекамска. По предположениям санитарных врачей, заразиться острой кишечной инфекцией игроки могли в ресторане при гостинице.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в ресторане отобраны пробы пищи, воды, сырья. Проверяют сотрудников заведения общепита и их санитарные книжки. Кроме того, анализы на проверку наличия возбудителей острой кишечной инфекции сдали пять хоккеистов, у которых проявились клинические признаки заболевания. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

Руководству заведения вручено предписание санврачей. В ресторане и отеле обязаны провести дополнительную дезинфекцию помещений.

Игры "Авто" и "Реактора" в рамках МХЛ должны были пройти 27 и 28 октября в Екатеринбурге. Однако из-за отравления нижнекамских спортсменов матчи перенесены на 8 и 9 января 2023 года, сообщается на сайте хоккейного клуба "Автомобилист". Болельщики могут сдать билеты в кассы или пройти по ним на перенесенные игры.

Напомним, ранее екатеринбургский "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ проиграл магнитогорскому "Металлургу".

Областная газета Свердловской области

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