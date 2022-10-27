342 новых случая коронавируса выявили на Среднем Урале

За сутки из больниц выписали 12 040 россиян. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 342 новых случая ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 543 199.

Выздоровели за все время 525 472 свердловчанина, в том числе 745 — за последние сутки. Госпитализировали еще 53 человека. С начала пандемии скончалось 10 849 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 7 849 гражданам. За все время зарегистрировали 21 402 209 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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