Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 октября 2022, 13:15

342 новых случая коронавируса выявили на Среднем Урале

коронавирус

За сутки из больниц выписали 12 040 россиян. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 342 новых случая ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 543 199.

Выздоровели за все время 525 472 свердловчанина, в том числе 745 — за последние сутки. Госпитализировали еще 53 человека. С начала пандемии скончалось 10 849 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 7 849 гражданам. За все время зарегистрировали 21 402 209 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

Читайте также:

В России выявили два новых варианта коронавируса.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.10.2022, 20:00 / Общество
Владимир Путин выступил на заседании клуба "Валдай". Цитаты
27.10.2022, 18:53 / Спорт
Стала известна программа чемпионата России по дзюдо в Екатеринбурге
27.10.2022, 18:08 / Культура
Картину ученицы Малевича, испорченную екатеринбургским охранником, показали в Москве после реставрации
27.10.2022, 17:10 / Общество
Госдума РФ приняла закон об альтернативной службе во время мобилизации
27.10.2022, 16:38 / Общество
В Свердловской области похолодает до -10 градусов