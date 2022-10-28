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28 октября 2022, 13:31

Еще 345 человек подхватили коронавирус на Среднем Урале

женщины в масках

С начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 21 409 815 случаев заболевания. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России выявили 7 606 новых пациентов с коронавирусом, из которых 345 приходятся на Свердловскую область. При этом по всей стране выздоровели 11 685 человек.

В Москве за сутки 762 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 473, а в Московской области — 243.

С начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 21 409 815 случаев заболевания, из которых 20 775 589 завершились выздоровлением. За минувший день госпитализировали 1 268 россиян, 78 зараженных скончались.

В Свердловской области выздоровели за сутки 624 пациента, 63 уральца были доставлены в больницу, 1 человек умер. Напомним, днем ранее на Среднем Урале подтвердили 342 новых случая заболевания ковидом.

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Областная газета Свердловской области

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