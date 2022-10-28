Опубликован график вакцинации в свердловских ТЦ

Жителям Свердловской области предложили защитить организм от новых штаммов COVID-19, а также гриппа, дифтерии и гепатита в торговых центрах региона. Там работают мобильные пункты вакцинации.
Как отмечают в департаменте информполитики региона, заболеваемость острыми респираторными заболеваниями и коронавирусом продолжает снижаться как на территории Среднего Урала, так и в России. Вместе с тем медработники обращают внимание на появление в нашей стране новых штаммов COVID-19 — это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер").
"Я призываю всех не только обратить внимание на сохранение своего здоровья и здоровья близких людей, но и позаботиться о вакцинации, чтобы успеть сформировать иммунитет до прогнозируемого к концу ноября роста заболеваемости и появления гриппа", — подчеркнул главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медпрофилактике Александр Харитонов. Он также добавил, что в группе риска находятся пожилые люди и дети дошкольного возраста.
График работы выездных пунктов вакцинации с 28 октября по 3 ноября 2022 года выглядит следующим образом:
В Екатеринбурге
- ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 28 октября до 18:00, 29 октября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 28 октября до 18:00, 29 октября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 28 октября до 18:00, 29 октября с 10:00 до 14:00;
- ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 28 октября до 18:00, 29 октября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 2 ноября с 15:00 до 18:00;
- ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 28 октября до 18:00, 29 октября с 10:00 до 14:00.
В Нижнем Тагиле
- Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8а) — 28 октября с 15:00 до 18:00, 29 октября с 10:00 до 13:00.
В Асбесте
- ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) — 28 октября до 18:00, 29 октября с 10:00 до 14:00.
В Сухом Логу
- ДК "Кристалл" (ул. Юбилейная, 2) — с 30 октября по 3 ноября с 8:30 до 12:00.
В Ирбите
- Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 1 ноября с 9:00 до 14:00;
- Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 3 ноября с 9:00 до 14:00.
В Каменске-Уральском
- ТЦ "Кировский" (ул. Каменская, 79) — 29 и 30 октября с 11:00 до 15:00.
В Сысерти
- ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 3 ноября с 10:00 до 13:00.
В п. Бисерть
- ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская, 17) — 29 октября с 9:00 до 15:00.
При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
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