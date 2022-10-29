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29 октября 2022, 13:53

За сутки коронавирус подхватили более 7 тысяч россиян

женщина в маске

За все время пандемии коронавируса в стране было зарегистрировано 21 416 922 случая заболевания. Фото: Галина Соловьева

В России врачи лабораторно подтвердили 7 107 новых случаев коронавируса, из которых 352 зарегистрировали на Среднем Урале. При этом по всей стране за прошедший день выздоровели 11 527 человек.

В Москве зафиксировали еще 759 инфицированных COVID-19 пациентов, в Санкт-Петербурге — 476, а в Московской области — 231.

За все время пандемии коронавируса в стране было зарегистрировано 21 416 922 случая заболевания, из которых 20 787 116 завершились выздоровлением. Госпитализировано еще 1 330 россиян, 79 человек скончались.

В Свердловской области за прошедшие 24 часа выздоровел 621 пациент, 43 человека были доставлены в больницу. Новых жертв инфекции не зарегистрировано. Напомним, за предыдущие сутки на Среднем Урале выявили 345 заболевших.

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Областная газета Свердловской области

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