Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 октября 2022, 13:07

354 новых случая заболевания COVID-19 выявлено на Среднем Урале

коронавирус

Из российских больниц за последние 24 часа выписали 9 008 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 354 новых случая ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 544 250.

Выздоровели за все время 527 369 свердловчан, в том числе 652 — за последние сутки. Госпитализировали еще 15 человек. С начала пандемии скончалось 10 850 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 6 803 гражданам. За все время зарегистрировали 21 423 725 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

Раннее "Областная газета" публиковала график вакцинации от коронавируса, гриппа, дифтерии и гепатита в торговых центрах Среднего Урала. Ознакомиться с ним можно здесь.

Читайте также:

В России выявили два новых варианта коронавируса.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.10.2022, 13:07 / Общество
354 новых случая заболевания COVID-19 выявлено на Среднем Урале
30.10.2022, 12:31 / Общество
В Свердловской области высажено 22,5 млн сеянцев сосны и ели
30.10.2022, 11:20 / Общество
Владимир Соловьев предложил приравнять военных журналистов к участникам боевых действий
30.10.2022, 10:27 / Общество
В Роскомнадзоре исключили блокировку Telegram на территории страны
30.10.2022, 09:30 / Общество
В России хотят упростить процедуру опеки над внуками