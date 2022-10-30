354 новых случая заболевания COVID-19 выявлено на Среднем Урале

Из российских больниц за последние 24 часа выписали 9 008 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 354 новых случая ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 544 250.

Выздоровели за все время 527 369 свердловчан, в том числе 652 — за последние сутки. Госпитализировали еще 15 человек. С начала пандемии скончалось 10 850 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 6 803 гражданам. За все время зарегистрировали 21 423 725 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

Раннее "Областная газета" публиковала график вакцинации от коронавируса, гриппа, дифтерии и гепатита в торговых центрах Среднего Урала. Ознакомиться с ним можно здесь.

Читайте также:

В России выявили два новых варианта коронавируса.