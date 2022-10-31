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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 октября 2022, 13:58

COVID-19 за минувшие сутки подхватил 5 781 россиянин

люди в масках

На Среднем Урале ковид подхватил еще 361 человек. Фото: Галина Соловьева

В России лабораторно подтвержден 5 781 новый случай заболевания коронавирусом. При этом за прошедшие сутки победить инфекцию смогли 7 073 человека.

Зарегистрировано 579 новых зараженных в Москве, в Санкт-Петербурге — 398 человек, а в Московской области — 141 человек.

С начала пандемии COVID-19 в РФ зарегистрировали 21 429 506 случаев заболевания, из которых 20 803 197 завершились выздоровлением. За последние 24 часа в больницы доставили 491 пациента, скончался от болезни 71 человек.

На Среднем Урале ковид подхватил еще 361 человек, 358 пациентов выздоровели, госпитализированы 7 свердловчан. Сутками ранее в регионе подтвердили 354 новых случая заболевания коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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