COVID-19 за минувшие сутки подхватил 5 781 россиянин

На Среднем Урале ковид подхватил еще 361 человек. Фото: Галина Соловьева

В России лабораторно подтвержден 5 781 новый случай заболевания коронавирусом. При этом за прошедшие сутки победить инфекцию смогли 7 073 человека.

Зарегистрировано 579 новых зараженных в Москве, в Санкт-Петербурге — 398 человек, а в Московской области — 141 человек.

С начала пандемии COVID-19 в РФ зарегистрировали 21 429 506 случаев заболевания, из которых 20 803 197 завершились выздоровлением. За последние 24 часа в больницы доставили 491 пациента, скончался от болезни 71 человек.

На Среднем Урале ковид подхватил еще 361 человек, 358 пациентов выздоровели, госпитализированы 7 свердловчан. Сутками ранее в регионе подтвердили 354 новых случая заболевания коронавирусом.