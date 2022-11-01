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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 ноября 2022, 13:16

В РФ за сутки выявлено 5 252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

  Валерия Белякова
Тест на коронавирус

За сутки в регионах РФ число выздоровевших превысило количество заразившихся COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За сутки в регионах России коронавирусом заболели 5 252 человека. Число выздоровевших превысило количество заразившихся и составило 9 308 человек, сообщает обновленные данные федеральный оперативный штаб. 

За прошедшие 24 часа в РФ зафиксированы 72 случая смерти от COVID-19. В больницы направлены 1 485 граждан. 

В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 370 человек. Скончался 1 пациент. 97 свердловчан госпитализированы, выздоровели — 150. 

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Областная газета Свердловской области

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