«Скорая» станет быстрее

28 автомобилей скорой медицинской помощи распределили между 23 больницами региона. Фото: Алексей Кунилов.

Торжественная передача машин скорой помощи класса «В», закупленных за счет средств областного бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», состоялась 1 ноября. Ключи главным врачам больниц вручил заместитель губернатора Павел КРЕКОВ.

– Несколько месяцев назад мы вручили больницам автомобили для амбулаторного звена, теперь — для скорой помощи. Транспортные средства приобретены по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, они отправятся в те муниципальные образования, где медики наиболее нуждаются в них. Это не последнее поступление в рамках модернизации первичного звена. Отмечу, что автопарк учреждений здравоохранения мы содержим в нормативном состоянии, все автомобили обладают характеристиками, которые приоритетны при обслуживании того или иного участка, — сказал Павел Креков.

Пять автомобилей отправились в Серов, они будут на балансе городской станции скорой помощи. Два автомобиля переданы в Асбест. По одному получили медицинские организации Ачита, Туринска, Белоярского района, Нижних Серёг, Качканара, Пышмы, Волчанска, Верхотурского района, Невьянска, Артинского района, Байкалово, Талицы, Ирбита, Ревды, Бисерти, Карпинска, Нижней Туры, Верхней Салды, Камышлова, Полевского и Шали. Всего было передано 28 автомобилей.

Машины класса «В» нужны для экстренной медпомощи: в них по дороге врачи или фельдшеры проводят необходимые манипуляции, отслеживают по приборам жизненно важные показатели состояния пациента. К классу «С» относится реанимационный автомобиль — на его борту работает особая бригада, которая возвращает к жизни людей с нарушенными или утраченными функциями организма.

В 2022 году закуплены 105 единиц транспорта (из них 19 реанимобилей) за счет разных источников финансирования.

Также в ближайшее время служба скорой медицинской помощи региона получит 19 автомобилей класса «С» и еще 18 автомобилей класса «В», оснащенных необходимым оборудованием.