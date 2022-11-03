В Екатеринбурге появился третий в стране государственный фониатрический центр

Фониатрическая служба в Екатеринбурге существует уже 35 лет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ЦГКБ № 1 Екатеринбурга открылся государственный специализированный центр для лечения и профилактики заболеваний речевого аппарата. Это единственное подобное учреждение на Среднем Урале и третье в России (аналогичные есть в Москве и Омске).

В центре работают специалисты с большим опытом лечения и реабилитации как взрослых, так и детей. Благодаря современному оборудованию они могут вернуть пациентам утраченный голос. А также выявить предраковые изменения слизистой оболочки ротовой полости и различные патологии гортани: воспаления, травмы, нервно-мышечные нарушения.

Помощь всем, кто обращается по направлению врача, в центре оказывают бесплатно по системе ОМС, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Мы занимаемся восстановлением голоса при дисфонии (хрипота, гнусавость, осиплость), дисфагии (нарушение глотания), дефектах речи. Также специалисты помогают поставить голос тем пациентам, которым безукоризненность его звучания необходима для успеха в профессии", — рассказала заслуженный учитель России, автор методик в области реабилитации голосовых нарушений у детей и взрослых, логофонопед фониатрического центра ЦГКБ № 1 Анна Доросинская.

По словам и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, система здравоохранения региона считается одной из лучших в стране. Он также выразил уверенность в том, что открытие государственного фониатрического центра "позволит детям и взрослым лучше слышать и понимать друг друга".