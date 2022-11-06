Обновлены требования к документам, содержащим данные о качестве лекарств

ЕЭК обновила требования к заполнению нормативных документов, касающихся описания лекарственных препаратов. Фото: Алексей Кунилов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обновила требования к составлению нормативного документа, касающегося качественных характеристик лекарственного препарата. Решение ЕЭК было принято 4 октября 2022 года, в силу оно вступает сегодня — 6 ноября.

В структуру документа должны быть включены данные о составе лекарственного препарата и его спецификации, описание упаковки и методик испытаний, маркировка, условия и сроки хранения.

Также в руководстве необходимо указывать дозировку препарата, все его торговые наименования и страну, которой принадлежит регистрационное удостоверение. Кроме этого, в документ должны быть внесены ссылки на методы испытаний, сообщает таможенный портал для участников ВЭД.

Напомним, ранее Правительство РФ одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами.