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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 ноября 2022, 11:32

Обновлены требования к документам, содержащим данные о качестве лекарств

  Валерия Белякова
Лекарства

ЕЭК обновила требования к заполнению нормативных документов, касающихся описания лекарственных препаратов. Фото: Алексей Кунилов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обновила требования к составлению нормативного документа, касающегося качественных характеристик лекарственного препарата. Решение ЕЭК было принято 4 октября 2022 года, в силу оно вступает сегодня — 6 ноября.

В структуру документа должны быть включены данные о составе лекарственного препарата и его спецификации, описание упаковки и методик испытаний, маркировка, условия и сроки хранения.

Также в руководстве необходимо указывать дозировку препарата, все его торговые наименования и страну, которой принадлежит регистрационное удостоверение. Кроме этого, в документ должны быть внесены ссылки на методы испытаний, сообщает таможенный портал для участников ВЭД.

Напомним, ранее Правительство РФ одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами.

Областная газета Свердловской области

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