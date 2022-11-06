Свердловские медики спасли пациента с тяжелыми ожогами тела

Борьба за жизнь пациента с обширными ожогами продолжалась больше 3 месяцев. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале медики спасли 58-летнего жителя Талицы, который получил обширные ожоги тела и повреждения дыхательных путей. За жизнь пациента врачи боролись больше трех месяцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Термические травмы мужчина получил из-за взрыва баллона с пеной в овощном хранилище. Пациента в крайне тяжелом состоянии привезли в центральную районную талицкую больницу. Оттуда пострадавшего на вертолете Центра медицины катастроф Свердловской области перевезли в Екатеринбург в ГКБ № 40. Во время транспортировки мужчина был подключен к искусственной вентиляции легких.

Врачи екатеринбургской 40-й больницы диагностировали у пациента термические ожоги 2–3 степени. У мужчины пострадало 52% площади тела, поражены были лицо, шея, туловище, руки и ноги. Также из-за вдыхания токсических химических соединений повреждения получили дыхательные пути.

"Пациент очень тяжело переносил ожоговую болезнь. В ходе лечения мы выявили много сопутствующих хронических заболеваний, организовали дополнительные диагностические исследования, консультации эндокринолога, проктолога и кардиолога", — рассказал лечащий врач пациента Сана Калашникова.

В течение трех месяцев врачи применяли различные технологии для лечения пострадавшего. В частности, прибегли к гидрохирургической системе, необходимой для бережной и эффективной очистки ран и подготовки к их закрытию.

"В течение трех месяцев мы видели, как работают и общаются с пациентами и их родными наши врачи. Это удивительные специалисты! Перед каждой манипуляцией объясняют для чего она, какого можно ждать эффекта, на что обратить внимание. Все очень деликатно, доброжелательно", — поблагодарила медиков жена спасенного пациента.

На Среднем Урале действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. Жители всех населенных пунктов Свердловской области могут получить современную технологичную медицинскую помощь и консультации профильных специалистов. Все это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Также в экстренной транспортировке пострадавших используются ресурсы профессиональных спасателей и возможности санавиации.

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