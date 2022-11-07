Свердловчанка победила в национальном чемпионате "Абилимпикс"

Алена Зеленкина победила на чемпионате "Абилимпикс". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" прошел в Москве. Победительницей стала жительница Среднего Урала — выпускница Свердловского областного медицинского колледжа.

Алена Зеленкина представляла регион в компетенции "Медицинский массаж", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Соревнования проходили в два этапа: нужно было показать технику классического массажа, затем произвольную программу. Я демонстрировала жюри методику комплексного массажа при плечелопаточном периартрите. Приятно было пообщаться с единомышленниками, перенять опыт и новые компетенции", — поделилась впечатлениями Алена Зеленкина.

Участники чемпионата "Абилимпикс" представили проекты в восьми направлениях: информационные технологии, медицина, питание, промышленность, творчество, финансы, экономика, сфера услуг. За победу боролись 1 077 человек (школьники, студенты, специалисты) из 78 регионов России.

По словам директора Свердловского областного медицинского колледжа Ирины Левиной, победа их выпускницы показала, что в учреждении созданы комфортные условия инклюзивной, безбарьерной образовательной среды.

Напомним, в сентябре на Среднем Урале была создана комиссия, которая должна заниматься оценкой работодателей, трудоустраивающих участников чемпионатов "Абилимпикс".