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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 ноября 2022, 11:16

Свердловчанка победила в национальном чемпионате "Абилимпикс"

  Валерия Белякова
Алена Зеленкина

Алена Зеленкина победила на чемпионате "Абилимпикс". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Национальный чемпионат  профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" прошел в Москве. Победительницей стала жительница Среднего Урала — выпускница Свердловского областного медицинского колледжа. 

Алена Зеленкина представляла регион в компетенции "Медицинский массаж", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

"Соревнования проходили в два этапа: нужно было показать технику классического массажа, затем произвольную программу. Я демонстрировала жюри методику комплексного массажа при плечелопаточном периартрите. Приятно было пообщаться с единомышленниками, перенять опыт и новые компетенции", — поделилась впечатлениями Алена Зеленкина.

Участники чемпионата "Абилимпикс" представили проекты в восьми направлениях: информационные технологии, медицина, питание, промышленность, творчество, финансы, экономика, сфера услуг. За победу боролись 1 077 человек (школьники, студенты, специалисты) из 78 регионов России. 

По словам директора Свердловского областного медицинского колледжа Ирины Левиной, победа их выпускницы показала, что в учреждении созданы комфортные условия инклюзивной, безбарьерной образовательной среды.

Напомним, в сентябре на Среднем Урале была создана комиссия, которая должна заниматься оценкой работодателей, трудоустраивающих участников чемпионатов "Абилимпикс". 

Областная газета Свердловской области

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