На Среднем Урале коронавирусом за сутки заболели 390 человек

За сутки в Свердловской области врачи выписали 162 человека. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области COVID-19 за сутки заразились 390 жителей. Госпитализировано 12 человек, сообщает новые данные статистики заболеваемости коронавирусом федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале зарегистрирован 1 летальный исход. Выздоровели 162 свердловчанина.

В регионах РФ за сутки врачи выявили 4 421 новый случай. Скончался 61 человек. В больницы направлены 496 пациентов. Выздоровели 4 944 россиянина.