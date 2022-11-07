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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 ноября 2022, 16:36

На Среднем Урале зарегистрировали первый в сезоне случай гриппа

  Валерия Белякова
Вакцинация

Первой заболевшей гриппом в текущем эпидсезоне стала приезжая из-за границы женщина. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале зарегистрирован первый случай заболевания гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне. Вирус обнаружили у приехавшей из Казахстана женщины, сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора. 

"Вирус гриппа В лабораторно подтвержден у приезжей из Казахстана (не была привита)", — уточнили в федеральной надзорной службе. 

По данным эпидемиологов, в пяти свердловских городах отмечена высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Наибольший рост медики зафиксировали в Краснотурьинске, Артях, Туринске, Богдановиче и Сухом Логу. 

В этих городских округах показатели заболеваемости ОРВИ выше среднеобластных в 1,5 раза. За период с 31 октября по 6 ноября на Среднем Урале ОРВИ заболели 23 790 жителей. Из этого числа 58% заразившихся — дети. 

Врачи призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа. На сегодня прививки в регионе сделали 1,2 млн человек. Охват составил 28,5% населения области. 

Напомним, в Свердловской области привиться можно в торговых центрах и поликлиниках. 

Областная газета Свердловской области

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