На Среднем Урале зарегистрировали первый в сезоне случай гриппа

Первой заболевшей гриппом в текущем эпидсезоне стала приезжая из-за границы женщина. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале зарегистрирован первый случай заболевания гриппом в текущем эпидемиологическом сезоне. Вирус обнаружили у приехавшей из Казахстана женщины, сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора.

"Вирус гриппа В лабораторно подтвержден у приезжей из Казахстана (не была привита)", — уточнили в федеральной надзорной службе.

По данным эпидемиологов, в пяти свердловских городах отмечена высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Наибольший рост медики зафиксировали в Краснотурьинске, Артях, Туринске, Богдановиче и Сухом Логу.

В этих городских округах показатели заболеваемости ОРВИ выше среднеобластных в 1,5 раза. За период с 31 октября по 6 ноября на Среднем Урале ОРВИ заболели 23 790 жителей. Из этого числа 58% заразившихся — дети.

Врачи призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа. На сегодня прививки в регионе сделали 1,2 млн человек. Охват составил 28,5% населения области.

Напомним, в Свердловской области привиться можно в торговых центрах и поликлиниках.