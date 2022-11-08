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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 ноября 2022, 13:56

Средний Урал занял второе место среди регионов РФ по уровню суточной заболеваемости

Девушка в маске

Свердловская область расположилась на втором месте по уровню суточной заболеваемости в РФ. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 4 320 новых случаев заражения коронавирусом. На Среднем Урале ковид обнаружен у еще 388 человек — регион находится на второй строчке в списке субъектов РФ по суточной заболеваемости.

В Москве коронавирусом заболели 616 пациентов за сутки, в Санкт-Петербурге — 370, а в Московской области — 55.

С начала пандемии в России зафиксирован 21 472 591 случай заболевания коронавирусом, из которых 20 868 400 завершились выздоровлением. За прошедший день госпитализировали 1 510 человек, победили инфекцию 8 123 пациента, а скончались 63 россиянина.

На Среднем Урале выздоровели 463 человека, 107 пациентов доставили в больницы, 1 инфицированный умер. Напомним, за предыдущие сутки коронавирус подхватили 390 свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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