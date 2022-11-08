Число телемедицинских консультаций при оказании помощи детям на Среднем Урале выросло на 15%

Специалисты проводят консультации для врачей, выезжают к юным пациентам, а также организуют их транспортировку. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области растет востребованность дистанционных медицинских консультаций, которые помогают спасать жизни детей. С 2020 по 2021 годы их количество увеличилось на 15%.

Система телемедицинских консультаций при оказании медпомощи детям развивается в рамках Десятилетия детства, которое было объявлено Президентом России Владимиром Путиным до 2027 года.

"Система оказания медпомощи детям по профилю "анестезиология-реаниматология" в нашем регионе состоит из трех уровней. К первому относятся медучреждения в небольших населенных пунктах, где нет профильных детских отделений реанимации, но есть специалисты, которые могут оказать малышам неотложную помощь "до прибытия основных сил". Ко второму уровню относятся межмуниципальные центры: Первоуральск, Каменск-Уральский, Ирбит, Нижний Тагил и Краснотурьинск. Больницы третьего уровня сосредоточены в Екатеринбурге", — рассказал главный внештатный детский специалист — анестезиолог-реаниматолог свердловского минздрава Федор Брезгин.

Направление детей в профильные центры круглосуточно координирует Детский реанимационный консультативный центр на базе Территориального центра медицины катастроф. Специалисты проводят консультации для врачей, выезжают к юным пациентам, а также организуют их транспортировку.

В 2020 году реанимационный консультативный центр провел 1 842 онлайн-консультации, а в 2021 году их число увеличилось до 2 126. Кроме того, в прошлом году эвакуацию спецтранспортом организовали для 507 детей, в 40% случаев подключали санавиацию.

Юные пациенты, которым требуется помощь анестезиолога-реаниматолога, поступают в Областную детскую клиническую больницу, в которой действуют 5 отделений реанимации: 2 для оказания помощи новорожденным, еще 2 — для детей с хирургической и соматической патологиями и 1 — для детей с онкозаболеваниями. Также малышей направляют в детскую ГКБ № 9, ГКБ № 40 и в отделение для кардиохирургических пациентов на базе Свердловской областной клинической больницы № 1.

Для повышения качества онлайн-консультаций планируется отладить систему обмена данными, внедрить электронный документооборот и развить консультативную работу с врачами на местах.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что сейчас на кафедре анестезиологии, реаниматологии, токсикологии Уральского медуниверситета обучаются около 60 ординаторов, большинство из которых — целевики. Специалистам этого профиля гарантированы такие льготы, как надбавка к зарплате за особые условия работы и более ранний выход на пенсию.