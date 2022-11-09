В Свердловской области выявили 375 новых случаев заражения COVID-19

В регионах РФ зафиксировано 5 335 новых случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 375 жителей. 33 человека госпитализированы, сообщает новые данные статистики заболеваемости федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа в регионе зафиксирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции. Число выздоровевших составило 768 человек.

В регионах РФ за сутки зарегистрировали 5 335 заболевших COVID-19. Скончались 62 пациента. В стационары направлено 1 330 россиян. 8 492 человека выздоровели.