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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 ноября 2022, 14:40

В Свердловской области выявили 375 новых случаев заражения COVID-19

  Валерия Белякова
Вакцинация

В регионах РФ зафиксировано 5 335 новых случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 375 жителей. 33 человека госпитализированы, сообщает новые данные статистики заболеваемости федеральный оперативный штаб. 

За прошедшие 24 часа в регионе зафиксирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции. Число выздоровевших составило 768 человек. 

В регионах РФ за сутки зарегистрировали 5 335 заболевших COVID-19. Скончались 62 пациента. В стационары направлено 1 330 россиян. 8 492 человека выздоровели. 

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Областная газета Свердловской области

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