В Свердловской области выявили 375 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 375 жителей. 33 человека госпитализированы, сообщает новые данные статистики заболеваемости федеральный оперативный штаб.
За прошедшие 24 часа в регионе зафиксирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции. Число выздоровевших составило 768 человек.
В регионах РФ за сутки зарегистрировали 5 335 заболевших COVID-19. Скончались 62 пациента. В стационары направлено 1 330 россиян. 8 492 человека выздоровели.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией