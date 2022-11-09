Евгений Куйвашев принял участие в открытии глаукомного центра

На фото слева направо: и.о. министра здравоохранения области Андрей Карлов, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина, гендиректор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских, губернатор Евгений Куйвашев. Фото: ДИП

Вчера в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие новой консультативно-диагностической поликлиники центра «Микрохирургия глаза», где приоритет будет отдан больным с глаукомой. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ и председатель Законодательного собрания региона Людмила БАБУШКИНА.

Поликлиника занимает три этажа здания на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. Общая площадь медучреждения – свыше 1,5 тыс. кв. м. На первом этаже – просторный холл, регистратура, гардероб и кабинет доврачебной тонометрии, на втором – отделения лазерной хирургии и физиотерапии, на третьем – диагностическое отделение. В клинике используется уникальная техника – компактная, позволяющая бесконтактным способом выявить любые патологии глаза, а при необходимости провести амбулаторно операцию.

– Благодаря работе центра, расширению возможностей обследований и профилактики, в значительной степени будет усилена борьба с последствиями заболевания, снизятся риски инвалидности по глаукоме у людей, – отметил, ознакомившись с медучреждением, Евгений Куйвашев. – Самое главное, выгоду от создания центра получают наши земляки, жители Свердловской области и гости нашего региона.

– Свердловская область сегодня находится в числе регионов-лидеров по оказанию офтальмологической помощи, – подчеркнула Людмила Бабушкина. – В этом заслуга высокопрофессиональных специалистов центра «Микрохирургии глаза»: врачи в совершенстве освоили технологии диагностики и хирургии, занимаются научными разработками, многие из которых получили патенты Российской Федерации.

– Большинство пациентов – порядка 75–80 процентов – будут получать в центре медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно, – пояснил генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.

По его словам, глаукома является опасным заболеванием, которое ведет к необратимой слепоте, но ее наступление можно отодвинуть при условии своевременной диагностики и качественного лечения. В новой клинике для этого созданы все условия.

Прием в глаукомном центре пока ведут 10 врачей-офтальмологов, в перспективе число специалистов увеличится до 16. Ежедневно они смогут принимать более 300 человек, проводить до 60 лазерных операций. При необходимости хирургического вмешательства пациента направят на основную базу «Микрохирургии глаза», после чего он будет взят под наблюдение в поликлинике.

Как подчеркнул Олег Шиловских, создание центра стало возможным благодаря сотрудничеству с застройщиком, который в сжатые сроки выполнил необходимую инженерную адаптацию помещений и передал их заказчику в аренду на 25 лет. Теперь аналогичный проект планируется реализовать в Академическом районе: там будет построена большая детская офтальмологическая поликлиника.

Техническое оснащение регистратуры позволяет обслуживать пациентов без очередей. Фото: Алексей Кунилов

Олег Шиловских рассказал Евгению Куйвашеву (на фото справа) о возможностях новой клиники. Фото: Алексей Кунилов

Остроту зрения определяет сложная аппаратура. Фото: Алексей Кунилов