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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 ноября 2022, 13:59

На Среднем Урале за сутки COVID-19 выявили у 327 жителей

  Валерия Белякова
Лаборатория

За сутки в РФ COVID-19 заболели 5 594 человека. Фото: Павел Ворожцов

327 свердловчан за сутки заразились коронавирусной инфекцией. В стационары на лечение направлены 65 человек, сообщают данные статистики в федеральном оперативном штабе.

За сутки на Среднем Урале зарегистрированы 2 летальных исхода от коронавируса. 716 пациентов выздоровели.

В регионах России COVID-19 за прошедшие 24 часа нашли у 5 594 жителей. 1 165 человек госпитализированы, скончался 61 пациент. Выздоровели от коронавирусной инфекции 7 623 человека.

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