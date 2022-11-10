На Среднем Урале за сутки COVID-19 выявили у 327 жителей

За сутки в РФ COVID-19 заболели 5 594 человека. Фото: Павел Ворожцов

327 свердловчан за сутки заразились коронавирусной инфекцией. В стационары на лечение направлены 65 человек, сообщают данные статистики в федеральном оперативном штабе.

За сутки на Среднем Урале зарегистрированы 2 летальных исхода от коронавируса. 716 пациентов выздоровели.

В регионах России COVID-19 за прошедшие 24 часа нашли у 5 594 жителей. 1 165 человек госпитализированы, скончался 61 пациент. Выздоровели от коронавирусной инфекции 7 623 человека.