Свердловчане могут привиться интраназальной вакциной от COVID-19 в ТЦ

Прививки от гриппа и коронавирусной инфекции можно совместить, если использовать интраназальную вакцину против COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В пунктах вакцинации в торговых центрах Среднего Урала можно сделать прививку от коронавируса интраназально. Также уральцы могут привиться в ТЦ от гриппа, дифтерии, гепатита В.

В начале этой недели в Свердловскую область поступило 300 тыс. насадок на шприцы для введения интраназальной вакцины от коронавируса, а также около 830 тысяч доз "Совигриппа".

"Знаю, что в отдельных территориях области предыдущая партия "Совигриппа" была использована очень активно, поэтому в последние дни медики и пациенты с нетерпением ждали пополнения запасов для продолжения прививочной кампании. Сейчас этот вопрос решен. Я приглашаю свердловчан, желающих сделать прививку против гриппа, обращаться в свои поликлиники", — сказал главный внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, для надежной защиты от болезней прививки от гриппа и коронавирусной инфекции можно совместить, если использовать интраназальную вакцину против COVID-19. Специальные насадки для шприцев в наличии во всех выездных пунктах вакцинации.

Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации с 12 по 17 ноября:

В Екатеринбурге:

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 12 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 12 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 12 ноября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 12 ноября с 10:00 до 14:00;

В Асбесте:

ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) — 12 ноября с 10:00 до 14:00;

В Ирбите:

Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 15 ноября с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 17 ноября с 9:00 до 14:00;

В Сысерти:

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 17 ноября с 10:00 до 13:00;

В п. Бисерть

ТЦ "Магнит" (ул. Тимирязева) — 12 ноября с 11:00 до 14:00.